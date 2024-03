Toti | “La Liguria non è più governata dai Signori del No”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 25 marzo 2024) GENOVA – “Immaginatevi unadaidel No… anzi, non serve immaginare, l’avete già visto per tanti anni. Chi fa può sempre sbagliare, chi non fa sbaglia sempre”. Così il presidente della Regione, Giovanni(foto), interviene sui social all’indomani delle proteste di piazza organizzate a Savona e Genova contro lo spostamento del rigassificatore da Piombino a Vado Ligure e contro la costruzione della funivia dei forti. “C’è sempre chi si oppone a un’opera, a un cantiere, a un’infrastruttura. E c’è sempre un pretesto da accampare per giustificare la propria contrarietà. Ma c’è sempre, ed è più forte, la volontà di chi vuole costruire un futuro migliore per sé e per le generazioni che verranno – sottolinea– C’è chi da anni si assume la responsabilità ...