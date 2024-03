Tosse e difficoltà a respirare | Sara scopre un tumore e muore dopo un mese | aveva 31 anni

Streptococco killer , allarme in Giappone: trema anche l' Europa , come agisce l'infezione: ... con tonsille gonfie e arrossate, presenza di placche e linfonodi del collo ingrossati, fino ad arrivare a febbre, dolori addominali, eruzioni cutanee, tosse e in genere difficoltà respiratorie. Ci ...

Streptococco A (Stss), allarme in Giappone: sintomi, contagio e quanto è pericoloso: I sintomi più comuni sono: mal di gola; tonsille gonfie e arrossate con presenza di placche; linfonodi del collo gonfi; febbre; dolore addominale; eruzione cutanea; tosse: difficolta respiratorie. ...