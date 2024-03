Torre Annunziata | sorpresi con la droga In arresto due uomini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024)con la. La Polizia di Stato trae indue. Detenevano degli involucri di marijuana Gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vittorio Veneto, hanno notato due giovani a bordo di uno scooter ed il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il guidatore ha lanciato qualcosa sul manto stradale ma gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 5 involucri di marijuana del peso di circa 6 grammi recuperando, altresì, l’involucro lanciato poc’anzi dal prevenuto contenente circa un grammo di cocaina. Inoltre, essendovi ...