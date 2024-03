Torna l’ora legale | tra sabato e domenica lancette un’ora in avanti

Stasera andrà in onda su Canale 5 la finale del Grande Fratello e tra chi proprio all’ultimo non è riuscito ad accedervi c’è stato Paolo Masella , eliminato ad un soffio dalla semifinale. Nonostante ... (isaechia)

Ora legale, quando Torna: lancette un'ora avanti, dormiremo un'ora in meno - Le giornate si allungano, il sole ci fa compagnia per qualche ora in più e il tramonto si sposta un po più in là: sintomi che la bella stagione si sta lentamente avvicinando, ...corriereadriatico

Federica Pellegrini annuncia: "Torno in piscina, rivoglio il mio corpo" - Federica Pellegrini ha annunciato il ritorno in piscina per rimettersi in forma dopo il parto: ecco come sta la Divina e che cosa fa con la figlia Matilde.gazzetta

Lazio, Torna di moda un vecchio obiettivo per la fascia: Fabiani al lavoro - Il nome di Nuno Tavares Torna in orbita Lazio. Il terzino di proprietà dell`Arsenal, in prestito quest`anno al Nottingham Forrest, era stato già cercato dai biancocelesti.calciomercato