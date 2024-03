Torna la II edizione del Roadshow Innovazione Piemonte | nuova tappa a Novara

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – La secondadel, promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), è pronta a prendere il via. Come punto di riferimento del digitale in Italia, l'evento si propone di mettere in luce le eccellenze del territoriose e favorire il dialogo tra imprese, università, innovatori e istituzioni. In collaborazione con gli Uffici