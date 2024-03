(Di lunedì 25 marzo 2024) GRANDE DEBUTTO per la sesta edizione dell’evento, organizzato da Qn Economia e TraderLink: la guida fondamentale per orientarsi sufinanziari sempre più complessi e spesso turbolenti. "Oltre duemila partecipanti hanno seguito i webinar, già nelle prime due settimane di programmazione – afferma Mauro Pratelli, ad di TraderLink e fondatore di– Questo conferma l’altissima qualità ed utilità degli incontri proposti". Gli incontri (webinar) in programma continueranno fino a tutto il mese di aprile, e sono disponibili sul sito www..it anche tutte le registrazioni. Il programma è particolarmente ricco e copre la maggior parte degli argomenti che toccano gli interessi economici e formativi degli Italiani. Si parlerà di risparmio, inquadrato dal punto di vista della pianificazione ...

Torna il corso YouFinance. Una bussola per i mercati - Sia per principianti che per esperti". La teoria sarà seguita dalla pratica, attraverso gare e sfide al simulatore di trading, per imparare senza correre rischi dal punto di vista del portafogli.quotidiano

Napoli, boss ucciso a Fuorigrotta: spunta la traccia del killer, il pm ordina il test del Dna - Una traccia biologica isolata sul manubrio di una moto. Un possibile riscontro, o comunque un indizio buono a dare slancio a una inchiesta che sembrava approdata su un binario morto.ilmattino

La giurisprudenza Torna a pronunciarsi in materia di credito per ricerca e sviluppo - Illegittimo l’atto di recupero di un credito di ricerca e sviluppo fondato esclusivamente su un’analisi parziale della documentazione prodotta dal contribuente ...ecnews