Torna finalmente la politica estera? Il commento di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 25 marzo 2024) Laè sempre stata la dorsale decisiva per qualificare un partito e, soprattutto, una coalizione. Non è credibile e tantomeno seria una alleanza che sullaoscilla o balbetta. Al riguardo non mancano esempi contemporanei, persino troppo semplici da ricordare. Com’è pensabile stringere alleanze con un partito populista come quello dei 5 Stelle che proprio sullanon hanno una strategia precisa e coerente se non quella di cavalcare gli umori del momento? E lo stesso criterio vale per l’altro partito populista, quello della Lega salviniana che su questo versante pende pericolosamente. In effetti, quando la vita pubblica italiana non era ancora stata infestata dal populismo demagogico, qualunquista e anti politico, la...