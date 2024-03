Torino | Vagnati rivoluziona la difesa | Pirola e convincere i big le chiavi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il calciomercato delparte dalla, trattenere il tandem Buongiorno-Schuurs e il sognolesul taccuino diLa migliorè l’attacco recita un antico proverbio bellico. Sentenza (probabilmente) valida per i campi di battaglia, ma non sicuramente per quelli da gioco dove, per essere più precisi, la frase andrebbe capovolta