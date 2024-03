Torino | la prima nazionale 2024 del Circo Paolo Orfei | “Africa | Il Regno Animale”

Non proprio un bello spettacolo quello andato in scena al cinema Ambrosio di Torino dove il regista Paolo Virzì è stato protagonista di un piccolo show durante la... (ilmessaggero)

I numeri, come sempre, sono imponenti: 750 luoghi in 400 centri in tutta Italia saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e gruppi organizzati. Il Fai (Fondo per ... (ilfattoquotidiano)

Corsport - C’è Lazio-Juve, la Lazio chiama Felipe - Come riporta Corsport, per Felipe Anderson sarà la partita del bivio: Lazio o Juve L’accordo di gennaio con i bianconeri non è stato ancora chiuso ufficialmente e da ...tuttojuve

Bellanova: "Contento per la prestazione, ma sono uscito per un problema fisico" - Al termine della partita contro l'Ecuador, Raoul Bellanova ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento per l'esordio e per la prestazione ...torinogranata

Juventus, senti Capello: 'Champions a rischio per Allegri. Vlahovic nervoso, sbagliato criticare Chiesa' - Fabio Capello dice la sua in vista della doppia sfida tra Lazio e Juventus, prima sabato in campionato a Roma e poi martedì di settimana prossima a Torino per.calciomercato