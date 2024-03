Top Gun | la 2 Film Collection 4K UHD + Blu-ray in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sula 2(4K UHD + Blu-ray) di Top Gun è scesa di prezzo in occasione delladi. Se dovessimo indicare dueche hanno lasciato il segno, legati fra loro ma appartenenti a due epoche diverse, sicuramente qualcuno nominerebbe Top Gun. Sia il primo capitolo di questa storia che il suo seguito hanno immediatamente rapito il grande pubblico, dimostrando quanto un appeal narrativo del genere abbia ancora presa, specialmente se curato. Gli incassi di Top Gun: Maverick parlano chiaro in questo senso, siglando col pubblico attuale e quello più nostalgico un tacito accordo di rispetto, amore e interesse da non sottovalutare affatto. E se vi dicessimo che su, attualmente parlando e in ...