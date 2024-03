Tommaso Zorzi new entry in Cortesie per gli Ospiti | “Valuto i look delle case” La diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti

Pronto a tornare in onda in qualità di giudice di Cortesie per gli ospiti, Tommaso Zorzi si è raccontato a Vanity Fair. A distanza di più di un anno dalla rottura con Tommaso Stanzani, l’ex ... (dailynews24)

Cortesie per gli ospiti 2024: torna il factual di Real Time con la new entry Tommaso Zorzi - Cortesie per gli ospiti 2024: i giudici La prima novità della stagione è l’ingresso di Tommaso Zorzi come giudice per la nuova categoria “Home Style” con l’obiettivo di valutare il “look” di una casa, ...tvblog

Cortesie per gli ospiti, debutta l’edizione 20 su Real Time con la novità Tommaso Zorzi - Cortesie per gli Ospiti nuova edizione con Tommaso Zorzi su Real Time da lunedì 25 marzo in streaming su discovery+ ...dituttounpop

I vip a spasso festeggiano la primavera - Alena Seredova, Tommaso Zorzi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono solo alcuni di quelli beccati dai paparazzi ...tgcom24.mediaset