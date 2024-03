Tommaso Zorzi | “Mi sono pentito di aver lavorato con alcune persone” | poi svela com’è approdato a Cortesie Per Gli Ospiti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Se c’è un programma televisivo di cui mi? No. Di programmi tv no, nessuno. Di un paio dicon cui ho, invece, sì. Me ne, ma non farò mai i nomi“, esordisce cosìnell’intervista rilasciata a TvBlog. Un’intervista mirata alla promozione della nuova stagione diPer Gliche lo vede nel cast in qualità di esperto di arredamento. “Seguo il programma da sempre, è un cult a cui il pubblico è abituato. Ioun volto di Real Time ormai da qualche anno, quando miproposto ed hanno accettato misentito onorato di far parte di uno dei programmi di punta della rete. “In una riunione dedicata ad ...