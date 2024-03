Toh | lo scandalo è sparito in qualche caso del tutto | Decaro-Emiliano | che imbarazzo a sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Eccoci ad Occhio al Caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. Due i temi: uno dato con grande evidenza su tutti i quotidiano, la strage a Mosca e le sue conseguenze. Mentre l'altro, l'imbarazzante vicenda che riguarda il sindaco di Bari, Antonio, e le improvvide (a dir poco) dichiarazioni di Michele, spesso e volentieri, come per magia, sparisce... "Nessuno può dubitare della rilevanza assoluta, globale ed epocale dell'attentato avvenuto due giorni fa in Russia. È importante tenere viva l'attenzione sulla vicenda e sui suoi sviluppi - premette Capezzone -. Però colpisce questa mattina leggendo i giornali il fatto che il doveroso spazio alla questione russa finisce per far sparire, inproprio del ...