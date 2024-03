Tiziano Ferro rivela tutta la verità sul divorzio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 25 marzo 2024) Non è un buon momento per, ma forse l’artista comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Infatti, in questi giorni il cantante originario di Latina ha voluto svelarelasul suocon Victor, ormai ufficializzato.ha ufficialmente chiuso il suo precedente capitolo di vita ufficializzando ilcon Victor. I due hanno trascorso cinque anni insieme, dopo il loro matrimonio, ma inevitabilmente le loro strade hanno dovuto dividersi e andare incontro a una grande crisi, che non sono riusciti a superare insieme. Eccolasvelata proprio dal cantante riguardo la separazione. Ladella separazione di...