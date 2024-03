“Ti dovresti vergognare per quello che hai detto a Kate” | caos nel Regno Unito

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo l’annuncio della principessa del Galles, numerosi giornalisti britannici sono stati presi d’assalto, per il modo in cui avevano trattato l’argomento L’annuncio diMiddleton, che ha comunicato attraverso un video diffuso dai canali ufficiali di Kensington Palace, di avere un cancro, ha stupito iled alimentato le polemiche. La Principessa del Galles si era ricoverata alla London Clinic a gennaio per un intervento all’addome. Da quel momento in poi le voci sul suo stato di salute sono state sempre più allarmanti. Ed il silenzio della Famiglia Reale aveva alimentato i dubbi e le illazioni.Middleton e Andy Cohen, che nei giorni scorsi aveva lanciato dubbi su di lei – Cityrumors.itMolti giornali scandalistici e alcuni programmi televisivi avevano provato a fare luce sulle sue condizioni di ...

Kate Middleton, teorie del complotto e meme anche tra i vip: Blake Lively si scusa, Kim Kardashian no - C'è chi ha cancellato i post, rendendosi conto della gaffe. Chi non l'ha ancora fatto, forse non rendendosene conto. E chi, più onestamente, ha chiesto scusa.ilmessaggero

