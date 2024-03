(Di lunedì 25 marzo 2024) Il film ha debuttato in anteprima mondiale al celebre South By Southwest Film Festival di Austin e sarà disponibile dal 12 aprile in esclusiva suin Italia. Ecco, trama e poster di The

The Greatest Hits: il trailer italiano ufficiale della commedia romantica a tutta musica in arrivo su Disney+ - Il film ha debuttato in anteprima mondiale al celebre South By Southwest Film Festival di Austin e sarà disponibile dal 12 aprile in esclusiva su Disney+ in Italia. Ecco trailer, trama e poster di The ...comingsoon

Il catalogo di Disney+ ad aprile diventa ancora più ricco: guarda tutte le novità a partire da 5,99€ al mese - Il prossimo mese sono in arrivo tanti nuovi titoli: il piano più economico per ottenere l'accesso completo al catalogo costa 5,99€ al mese.html

Ben Affleck odia il soprannome 'Pen Affleck', non voleva far parte del doc di J.Lo - Ben Affleck non ha particolarmente apprezzato il soprannome che gli affibbiarono i musicisti del film This Is Me Now.cinema.everyeye