The Elder Scrolls 6 è già giocabile e “riesce a trasmettere gioia” | rivela Bethesda

(Di lunedì 25 marzo 2024)hato che The6 è giàall’interno dell’azienda, aggiungendo inoltre che questo nuovo gioco della serie è già in grado di offrire “, eccitazione e promessa di avventura” proprio come hanno fatto i precedenti capitoli che hanno dato forma ai 30 anni di storia della serie. Come riportato da GamesRadar, il publisher americano di proprietà di Microsoft ha celebrato con un post il trentesimo anniversario di TES, ripercorrendo l’inizio del franchise fino ad arrivare all’ultimo e celeberrimo capitolo della serie: ci stiamo riferendo ovviamente a Skyrim. E sfruttando questa occasione,ha affermato di avere “altri entusiasmanti progetti in corso” legati alla serie, così da affiancare il recente The...

L’universo The Elder Scrolls accoglie un nuovo gioco gratis per gli appassionati, il quale è stato già lanciato tempo fa in alcuni territori, ma solo oggi arriva l’annuncio ufficiale, scopriamo di ... (gamerbrain)

The Elder Scrolls compie 30 anni, Bethesda conferma: TES 6 è in sviluppo ed è giocabile! - Nel celebrare i trent'anni della serie di The Elder Scrolls, Bethesda condivide un importante aggiornamento sullo sviluppo di TES 6 ...everyeye

The Elder Scrolls 6 è già giocabile in Bethesda, con le caratteristiche classiche della serie - Celebrando i 30 anni della serie, Bethesda ha menzionato The Elder Scrolls 6 e il fatto che il titolo venga già giocato all'interno del team.multiplayer

Striscia di Gaza, UNICEF: è una “guerra contro i bambini” - Gaza. Il portavoce dell'UNICEF James Elder ha definito gli eventi in corso a Gaza una "guerra ai bambini", affermando che la situazione è assolutamente ...infopal