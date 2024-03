The Departed | Mark Wahlberg era infastidito sul set del film di Martin Scorsese

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'interprete del sergente Dignam ha dichiarato di non aver apprezzato un paio di situazioni durante la lavorazione.è stato ospite del podcast di Josh Horowitz, Happy So Confused, e ha rilasciato dichiarazioni piuttosto dure nei confronti di The- Il bene e il male,grazie al qualevinse finalmente il premio Oscar al miglior regista. Nelinterpreta il sergente Sean Dignam ma inizialmente i piani erano diversi, secondo le sue dichiarazioni. "Ero un po' arrabbiato per un paio di cose ma guarda, alla fine tutto è andato bene, penso" ha dichiarato l'attore, che ha specificato anche di non aver ricevuto il compenso:"In origine dovevo interpretare un altro ruolo. Originariamente, …

Mark Wahlberg , ospite di Josh Horowitz nel suo Happy Sad Confused Podcast, è tornato a parlare della sua esperienza sul set di The Departed di Martin Scorsese, film del 2006 in cui interpreta il ... (cinemaserietv)

The Departed: ci sono 'un paio di cose' che Mark Wahlberg non ha digerito sul set di Scorsese - Mark Wahlberg torna indietro con i ricordi al set di The Departed di Martin Scorsese. Nel thriller l'attore ha interpretato l'agente Digman e ottenuto una nomination al Premio Oscar. Durante le ripres ...comingsoon

The Departed, Mark Wahlberg era 'arrabbiato per un paio di cose' sul set di Scorsese - Mark Wahlberg ha partecipato al podcast Happy So Confused e ha confessato di essere arrabbiato per un paio di dettagli riguardo a The Departed - Il bene e il male, il film di Martin Scorsese nel quale ...cinema.everyeye

Late Night with the Devil, l'horror del momento è connesso al Joker di Heath Ledger - L'horror con David Dastmalchian è connesso ad un personaggio che il protagonista conosce molto bene: il villain de Il cavaliere oscuro.cinema.everyeye