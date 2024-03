(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024. “Come Amministrazione comunale condanniamo fermamente il bruttissimoche ha coinvolto l’allenatore del Mezzano calcio e un genitore durante lo svolgimento di una partita dei ‘pulcini’ sabato scorso”. Così ildiMichele de Pascale e l’assessore allo Sport Giacomo Costantini, commentano il deprecabileverificatosi a Mezzano durante una partita di calcio tra Mezzano e Juniores Cervia, del campionato primaverile provinciale categoria ‘Pulcini’ (classe 2013). In occasione della sostituzione di un giovanissimo calciatore del Mezzano, i genitori del ragazzino prima sono entrati in campo, insultando i due allenatori della squadra di casa; poi il padre ne ha colpito uno con una testata. “Siamo fortemente convinti del valore educativo che ha lo sport, - ...

I MESI DEL FUTURO DI ITALIANO - Le cose sono decisamente cambiate rispetto a settimana scorsa, non solo perché la testa della Fiorentina non può più essere ... Il presidente azzurro non ha mai nascosto la sua stima per l'allenatore ...firenzeviola

Testate all’allenatore che ha sostituito il figlio, il sindaco di Ravenna: “Episodio grave e diseducativo” - L’episodio durante una partita della categoria Pulcini. Il primo cittadino e l’assessore invitano la società Mezzano “approfondire tematiche importanti quali quelle del rispetto e del dialogo, che dev ...ilrestodelcarlino

Criscitiello sicuro: "Tudor non è all'altezza della Lazio. Lotito distratto da altro" - In un articolo su Sportitalia.com, il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato del cambio in panchina in casa Lazio.areanapoli