Test psicoattitudinali per i magistrati domani in Consiglio dei ministri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Ilo arriva, poi in riunione vedremo se troveremo la quadra per chiudere". Così fonti di governo, all'Adnkronos, confermano chein Cdm – in agenda alle 17.30 a Palazzo Chigi – arriverà la norma volta ad introdurre iper i. Si tratta di una misura, vecchio pallino di Silvio Berlusconi, destinata a far discutere, come già accaduto a novembre scorso quando si era materializzata in un semplice pre-(riunione preparatoria del Cdm, ndr) la possibilità -poi sventata- di inserire i suddettiassieme alle pagelle per i pm previsti dalla riforma Cartabia. Ilo che arriveràin Cdm, viene spiegato dalle stesse fonti, demanderà ad ...