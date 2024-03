Terza vittoria consecutiva al termine di un finale thriller

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Si scrive Milano-Napoli, si legge cardiopalma. Questa volta i partenopei non beffano i meneghini, il tiro sulla sirena arriva fuori tempo massimo e l’Olimpia vince 86-84 il match contro la Gevi. L’Armani punta ancora forte sui suoi lunghi, Mirotic ne piazza 21 con 5/11 da 3, Melli 19 tirando 7/8 da 2 aggiungendo anche 12 rimbalzi, in una partita in cui gioca sostanzialmente con il solo Flaccadori playmaker (10 punti) visto che Lo rientra solo 4’ e Napier rimani fuori per affaticamento muscolare. Il solito Shields chiude con 18 punti e 8 rimbalzi, mentre è Hall che fa il vero regista regalando anche 7 assist. L’Olimpia parte decisa 19-12. Poi Napoli inizia a segnare con continuità, anche se Milano non è da meno. Il 2° periodo vede di nuovo Milano scattare al via, ancora Melli insieme al compagno Mirotic toccando la doppia cifra di vantaggio sul 38-27. Napoli reagisce alla ...