Terrorismo | torna la paura in Francia | allarme al livello massimo | è ’emergenza attentati’

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Scatta l'"emergenza attentati" in, dopo l'attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca rivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha annunciato su 'X' il primo ministro francese Gabriel Attal. La comunicazione è arrivata al termine del Consiglio di difesa e sicurezza nazionale all'Eliseo presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dedicato

