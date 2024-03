Terrorismo | sale l' allerta per Pasqua | Vigilanza su tutti gli obiettivi sensibili

Attentato terroristico in Russia, allerta anche a Roma: il piano per la sicurezza - Massima allerta sugli obiettivi sensibili e religiosi, soprattutto legati all’Anno Santo. sale l’allerta Terrorismo anche nella Capitale, a ridosso delle festività pasquali ma soprattutto in concomita ...ilcorrieredellacitta

Attacco a Mosca, in tribunale i 4 sospettati. sale allarme Terrorismo - Roma, 25 mar. (askanews) - Il tribunale di Mosca ha convalidato l'arresto dei quattro sospettati per l'attentato al Crocus City Hall di Mosca che ha provocato almeno 137 morti e 180 feriti: si tratta ...libero

Allarme Terrorismo: in Italia sale l’allerta per i “lupi solitari” - L’attenzione speciale non più solo cellule organizzate, ma a individui isolati e al reclutamento online. In aumento la sicurezza in vista della Pasqua ...theitaliantimes