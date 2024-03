Terrorismo | la Francia si sente nel mirino | i numeri choc degli attentati sventati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Parigi, 25 marzo 2024 – Allerta massima a Parigi. L’attentato a Mosca dei terroristi di ISIS-K, divisione afghana dell’ISIS nota per la sua “estrema brutalità”, ha mandato in fibrillazione i responsabili dei servizi di sicurezza francesi. A quattro mesi dall’apertura dei giochi olimpici (26 luglio) su cui saranno puntati i riflettori di mezzo mondo, lasinel: la grande visibilità garantita dall’avvenimento rappresenta un rischio altissimo. La minaccia, che non si è mai estinta, appare oggi amplificata. Domenica sera una riunione all’Eliseo del Consiglio di Difesa presieduto da Emmanuel Macron ha deciso di alzare il livello del piano Vigipirate contro il. A French soldier of the Sentinelle security operation patrols at the Saint-Lazare railway station in Paris on March 25, 2024. ...