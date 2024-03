Terrorismo | in Francia è massima allerta | “Emergenza attentati”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 25 marzo 2024) Parigi, 24 marzo 2024 – E’ ”” in, dopo l’attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca rivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha annunciato su ‘X’ il primo ministro francese Gabriel Attal. La comunicazione è arrivata al termine del Consiglio di difesa e sicurezza nazionale all’Eliseo presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dedicato all”’attentato di Mosca e alle sue conseguenze”. Attal spiega che ”considerata la rivendicazione di responsabilità da parte dello Stato Islamico per l’attacco e le minacce che gravano sul nostro Paese, abbiamo deciso di elevare Vigipirate al suo livello più alto:”. A gennaio il piano Vigipirate era stato declassato al livello 2, ovvero “sicurezza rafforzata per rischio di attentato”. A luglio Parigi ospiterà ...