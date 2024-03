Terrorismo | Crosetto “Ce ne ricordiamo quando avviene in modo eclatante”

(Di lunedì 25 marzo 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Ilnon è mai finito: a quanto pare lo abbiamo dimenticato e ce nesoloin. E’ un fenomeno che le nostre forze armate cercano di prevenire quotidianamente, anche con la presenza di militari in Iran e Kuwait per combattere l’Isis”. Lo sottolinea il ministro della Difesa Guidoa Quarta Repubblica. “L’allerta in Italia e nel mondo è resa più elevata da quello che sta succedendo a Gaza: anche gli Houthi fanno parte di una modalità terroristica di fare guerra, ma è chiaro che è tutto enfatizzato da quanto successo il 7 ottobre”. – Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

