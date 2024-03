Terremo di magnitudo 6 9 in Papua Nuova Guinea | distrutte almeno mille abitazioni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Circa un migliaio di case sono statedopo che unto di6.9 ha scosso lasettentrionale, colpita dalle inondazioni. Lo hanno detto i funzionari governativi mentre le squadre di soccorso si riversavano nella regione. “Finora – ha detto il governatore di East Sepik Allan Bird – sono andate perdute circa 1.000 case”, aggiungendo che le squadre di emergenza “stanno ancora valutando l’impatto” delto di ieri mattina che “ha danneggiato gran parte della provincia”. Al momento sono state ufficializzate 5 vittime. ??M6.9 #earthquake in NEWNEW???????? Time: 2024-03-23 at 20:22:04 UTC 2024-03-24 at 06:22:04 Port Moresby Location: -4.14° LAT, 143.16° ...

Terremoto in provincia dell'Aquila, scossa 3.2 a Pizzoli - Terremoto oggi a Pizzoli, in provincia dell'Aquila. La scossa, di magnitudo 3.2, - si legge sul sito dell'Ingv - è stata registrata alle 16.44 di lunedì 25 marzo a una profondità di 16 km.adnkronos

