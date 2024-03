Teodoro Ullasci preso a calci e morto in strada | i killer ripresi dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 25 marzo 2024) Proseguono le indagini per fare luce sull'omicidio di, il 59enne sardo trovato senza vita venerdì scorso in via Fortebraccio a L'Aquila. Sotto accusa ci sono un 24enne e un 37enne, che a quanto pare conoscevano la vittima. L'ipotesi principale è quella di una rapina finita male. ...