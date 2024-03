Tentato omicidio al parco delle Groane | arrestato l’uomo che ha sparato | “La pistola non era mia”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Cesate (Milano), - E' stato identificato e fermato in meno di 48 ore, il responsabile delavvenuto venerdì scorso a Cesate, in un'area vicino al. Si tratta di un marocchino di 30 anni. Nelle scorse ore il Gip del Tribunale di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il fermo e disposto il carcere. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'indagato e la vittima, un connazionale di 31 anni, entrambi pusher avrebbero litigato per la spartizione del territorio. Una lite violenta, poi è spuntata una. "Homa lanon era mia, ma della vittima che ho disarmato", ha affermato il 30enne durante l'interrogatorio. Una cosa è certa è stato esploso un colpo che ha raggiunto di striscio il 31enne ferendolo ...

