Tentano di truffare un’anziana con una batteria di pentole contraffatte | due deferiti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Telese Terme, a seguito di segnalazione giunta alla sala operativa, si poneva alla ricerca di una vettura a bordo della quale si erano allontanati due individui resisi poco prima responsabili di un tentativo di truffa in Cusano Mutri ai danni di una persona anziana. L’autovettura segnalata, dopo una mirata e capillare ricerca, veniva intercettata e bloccata mentre viaggiava in direzione di Napoli, sulla S.S. 265 nel Comune di Melizzano (Bn). A bordo della stessa venivano identificate e controllate due persone, residenti nella provincia di Napoli, entrambe gravate da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e, in particolare, per truffa. In fase di accertamento, i due soggetti, in ...