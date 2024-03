Tenta di lanciarsi dal sesto piano | donna salvata da Carabiniere e Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoPanico sabato pomeriggio a Massafra, dove unaha portato una sedia nel balcone del suo appartamento aldi una palazzina, utilizzandolo come trampolino pernel vuoto. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini che non sono riusciti a fare abbandonare allale sue intenzioni. Sul posto sono giunti immediatamente idele i Carabinieri. Un vigile del, utilizzando una sofisticata tecnica SAF, si è calato dal tetto del palazzo e ha spinto lanel balcone. Questa, hato nuovamente didalla parte opposta in cui si trovava il vigile, ma lì ha trovato la prontezza delche l’ha ...