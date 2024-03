Tensioni polari La competizione tra attori globali arriva anche in Antartico

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fino ad ora, l’Artico e l’non si trovavano agli antipodi soltanto dal punto di vista geografico. Il primo è stato, e continua ad essere tutt’ora, un teatro del confronto tra grandi potenze. L’istituzione nel 1996 del Consiglio Artico, un forum intergovernativo che promuove la comunicazione e i partenariati ambientali, ha portato soltanto un rallentamento nel processo di, senza riuscire a fermarlo completamente. Il secondo ha visto primeggiare un approccio più collaborativo. Il trattato di Washington, più comunemente noto come Trattato, firmato nel 1959 concepito per impedire che ledella Guerra Fredda si riversassero sul Polo Sud attraverso la sua designazione come riserva scientifica (e le conseguenti limitazioni di carattere militare) ha avviato un lungo periodo di ...

