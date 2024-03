(Di lunedì 25 marzo 2024) La polacca, n.1 del mondo e del tabellone, attende ora la russa Alexandrova(STATI UNITI) -di finale raggiunti per Iganel "Open", quarto Wta 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.770.480 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard R

Battuto Vavassori all'esordio "Ho giocato con attenzione" MIAMI (STATI UNITI) - "Per essere una prima partita del Torneo è andata bene . Ieri sapevamo che si rischiava di non finire la partita, ... (ilgiornaleditalia)

Tennis, atp Miami: Torneo gia' finito per Rune, fuori al secondo turno - Holger Rune e' stato eliminato all'esordio del Miami Open, battuto 6-1, 6-1 dall'ungherese Fabian Marozsan (numero 57 del mondo) al secondo ...sportmediaset.mediaset

Il trampolino dei campioni - I migliori giocatori del ranking Atp stanno per sbarcare a Cagliari. Il Challenger 175 in programma sui campi di Monte Urpinu dal 30 aprile al 5 maggio sarà una grande occasione per ammirare da vicino ...unionesarda

Tennis: Torneo Miami. Swiatek batte in rimonta Noskova ed è agli ottavi - La polacca, n.1 del mondo e del tabellone, attende ora la russa Alexandrova MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Ottavi di finale raggiunti per ...sport.tiscali