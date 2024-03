Tennis | Sinner e Arnaldi agli ottavi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 25 marzo 2024) 1.58 Jannike Matteoapprodanodi finale a Miami nel secondo Atp Masters 1000 stagionale. L'altoatesino, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha piegato in rimonta l'olandese Tallon Griekspoor (25) imponendosi con 5-7,7-5, 6-1. Matteoha battuto il canadese Denis Shapovalov 6-3, 7-6 (7). Sia il match diche quello del sanremese numero 38 Atp sono stati interrotti per la pioggia. In precedenza si era qualificato ai sedicesimi Lorenzo Musetti, 23ema testa di serie.