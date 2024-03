Temperature in aumento e crisi climatica | l' Italia non è più il Paese della neve

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 25 marzo 2024) L', celebre per le sue maestose montagne e le rinomate località sciistiche, sta affrontando unasenza precedenti nel settore turistico. Il cambiamento climatico ha portato a una diminuzionecopertura nevosa e a undelle, mettendo a dura prova gli impianti sciistici del. Secondo il report "diversa 2024", il numero di impianti temporaneamente chiusi ha registrato unsignificativo, con 177 strutture inattive in tutta la Penisola. In particolare, 93 impianti operano in modo discontinuo, con la maggior parte concentrata sugli Appennini. Questa tendenza preoccupante è accompagnata da undelle strutture dismesse e degli impianti ...