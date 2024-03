TECNICHE DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 25 marzo 2024) Proseguono le iniziative per la formazione continua di occupati e disoccupati al Bearzi di Udine, dove sono aperte le iscrizioni a dieci nuovi corsi gratuiti in partenza presso la Fondazione FP Ine Bearzi. Perchè partecipare?Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per essere in grado di analizzare le previsioni delle linee guida ministeriali (Linee guida per ladeldegli enti del Terzo Settore – DM04 luglio 2019) per ladele dei concetti chiavi che stanno alla loro base, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti base per una corretta. Inoltre il corso mira ad acquisire le competenze per:– fornire agli allievi un quadro complessivo sull’organizzazione del terzo settore e ...