Taylor Swift | finalmente | alla luce del sole con Travis Kelce 

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024)fotografata a Los Angeles conKelce. Questa è la prima volta che vediamoa Los Angeles da molto tempo – ovviamente, l’abbiamo vista in giro in Australia e Singapore per i suoi concerti. Ma da quando è tornata negli Stati Uniti – dopo il Super Bowl – è stata relativamente discreta. Lo stesso vale per. Per questo la coppia è volata alle Bahamas e si è concessa una meritata vacanza romantica. «Sono stati in vacanza alle Bahamas per diversi giorni», ha riferito una fonte a People, «È stata una pausa davvero necessaria per entrambi e si sono davvero divertiti». Dopo la fuga i due sono stati visti a pranzo a Malibù e si parla di serate tranquille nella villa dia Los Angeles. Quando il tour ricomincerà, Kelce la seguirà per alcune tappe e forse ...