Talento e fascino | la cubana Ana Carla Maza accende il Sociale a Bergamo Jazz

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 25 marzo 2024). Canta, suona il violoncello e balla, contemporaneamente. Ana, artista rivelazione della scena world, ha fatto tappa all’ultima edizione diFestival, rassegna dedicata alla musica black promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti.è calore sudamericano, è energia, èda una su un milione. Con la stessa semplicità con cui entra in contatto con le persone, dialogando dal palco con il pubblico, riesce nell’impresa di far credere che quello che sta facendo sia un gioco da ragazzi. Chiaramente non lo è: figlia d’arte, Anaha 8 anni quando prende in mano il violoncello per la prima volta. La voglia di diventare musicista la porta a 16 anni a Parigi, dove completa gli studi classico di violoncello e quelli di ...