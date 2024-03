Tajani a Salvini | noi siamo sempre stati coerenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) 'Noi. Se c'è qualcuno che ha sconfitto la Sinistra a Bruxelles sono stato io perché, come candidato presidente del Parlamento europeo, ho sconfitto il candidato di sinistra con una coalizione formata da Popolari, Conservatori e Liberali": lo ha detto a radio RTL102.5 il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio, rispondendo sulle parole del ministro delle Infrastrutture, Matteo, riguardo alle scelte di Forza Italia. Ieri il leader della Lega aveva detto che cinque anni fa FI "scelse di governare con i socialisti, le sinistre, con Timmermans, con von der Leyen, con il Pd e con il Movimento 5 stelle", sottolineando che "la coerenza e la dignità per noi non sono in vendita".