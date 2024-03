Tails of Iron 2 annunciato con un Gameplay Trailer

(Di lunedì 25 marzo 2024) In occasione del Future Games Show 2024 di primavera, è statoil sequel diof, intitolato Whiskers of Winter, in uscita a quanto pare quest’anno su PC e Console.il sequel diofed esce quest’anno Odd Bug Studio e United Label ci riportano nel fantastico mondo e avventura RPG del 2021 acclamato dalla critica con il sequel diof, nel quale i giocatori vestiranno i panni di Arlo, il figlio del Custode del Nord, dopo un brutale attacco delle Ali Osccure. Il gioco includerà una campagna ricca e variegata, ambientata nei regni settendrionali del Ratdom, con nuove meccaniche, tra cui il combattimento viscerale e violento contro i nemici incontrati. Il giovane ratto dovrà ricorrere alle sue armi ...

