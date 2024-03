Tafferugli in Curva Nord | arrestati tre ultras del Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Dopo gli scontri inarrivano i provvedimenti. Per tredel, appartenenti a due distinti gruppi storici, è scattato l’arresto differito per i disordini che si sono verificati sugli spalti durante la partita del campionato di serie C, tra il Grifo e il Pineto. La gara, è stata anche interrotta per tre minuti, nel primo tempo. I presunti responsabili degli scontri insono stati identificati a conclusione delle indagini condotte dagli investigatori della Digos, in seguito anche all’analisi dei filmati. Sono tutti agli arresti domiciliari. Nello scontro, secondo alcune testimonianze, sarebbero volati anche seggiolini divelti dai gradoni. Da chiarire le cause che hanno portato al parapiglia.