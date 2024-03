Superbike | la rivalsa di Toprak Razgatlioglu e di Alvaro Bautista al Montmeló

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Si è salutato ieri iline i verdetti della seconda tappa del Mondiale 2024 sono interessanti. In primis, chi aveva accusato il turcodi dare importanza solo al vile denaro, sposando la causa della BMW, è stato seccamente smentito. Si perché,si è portato a casa Superpole, gara-1 e Superpole Race nel round catalano. Di particolare gradimento quanto fatto nella gara “rapida” della domenica mattina, con un sorpasso da straccio di licenza di “VR46 memoria” all’ultima curva., dunque, va via dalla Spagna con un accumulo di punti in classifica di 71 punti e di consapevolezza nella lotta per l’iride. L’obiettivo non vuole essere solo quello di limitarsi al ruolo di “mina vagante”. Tuttavia, il week end iberico è stato quello della ...