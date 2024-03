(Di lunedì 25 marzo 2024) L’in Ue per tasso di occupazione. I livelli record toccati nel 2023 non bastano e la, ancora oggi, è catastrofica. Insomma, la presidente del Consiglio, Giorgia, e la ministra del Lavoro, Marina Calderone, hanno ben poco da, soprattutto sul fronte del lavoro femminile. Il tasso di occupazione nella popolazione tra i 20 e i 64 anni, secondo gli ultimi dati Eurostat, inè del 66,3%, quasi dieci punti percentuali in meno della media Ue, che si attesta al 75,4%. La crescita del 2023, quindi, non serve assolutamente a colmare il gap che resta invece amplissimo.ha poco daEppure, sentendo parlare la presidente del Consiglio sembra che il tasso di ...

Roma, 8 mar. (askanews) – “La festa della donna non è solo un giorno di celebrazione, ma un’occasione per riflettere sulle conquiste raggiunte e sugli obiettivi ancora da perseguire. Grazie al ... (ildenaro)

“La festa della donna non è solo un giorno di celebrazione, ma un’occasione per riflettere sulle conquiste raggiunte e sugli obiettivi ancora da perseguire”. Così il presidente del Consiglio ... (secoloditalia)

Sull’occupazione Meloni non ha nulla da festeggiare: Italia ultima in Ue, situazione disastrosa per le donne - Gli ultimi dati Eurostat confermano che l'Italia è ultima in Ue per occupazione, con un dato particolarmente disastroso per le donne.lanotiziagiornale

Meloni contro i nazisti. Ma all'Anpi non basta: "Ha omesso i fascisti" - Sono passati ottant'anni. E alle Fosse Ardeatine è tempo di commemorazioni ma anche di polemiche: le condanne da parte della destra di governo della furia nazista non bastano mai. Non sono mai ...ilgiornale

Fosse Ardeatine, Meloni “Ricordare cosa accadde è un dovere di tutti” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l’Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 335 vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, terribile massacro perpetrato dalle truppe di occupazione naziste come rappre ...lagazzettadelmezzogiorno