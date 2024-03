Sul traguardo di Calenzano ha superato Meccia eRemelli Memorial Faliero e Clara Vangi a Bronakowski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il non ancora diciottenne polacco Adamdel Pool Cantù ha vinto nettamente in volata sui due compagni di fuga,e Remelli, il-Piero Bacchereti che si è svolto a. Una splendida gara juniores organizzata dallaCycling Team in collaborazione con la Man Tirrenia Trucks di Paolo Ciervo, alla quale hanno preso parte 183 atleti di 25 squadre. I protagonisti indiscussi e brillanti della corsa per coraggio e spirito di iniziativa, sono stati i primi sei della classifica finale, mentre c’è stato troppo attendismo e controllo tra coloro che sono rimasti indietro. La gara seguita anche dal c.t. della Nazionale Azzurra Dino Salvoldi, si è svolta su un percorso tecnicamente valido con i primi 45 km ...