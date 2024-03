Sui social italiani tempesta di fake news del sito filorusso | “Strage di Mosca voluta da Kiev”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) La recentediha scatenato unadi propaganda digitale che ha trovato terreno fertile in Italia, amplificando la “pista ucraina” attraverso una vasta rete di profilisu X. Questa campagna ha visto migliaia di post e commenti attribuire ala responsabilità dell’attacco, con una diffusione capillare e immediata di questa narrazione alternativa. I Dettagli della Campagna di Disinformazione La peculiarità di questi post risiede in alcuni aspetti chiave. In primo luogo, molti di questi account sono stati creati a metà marzo e presentano nei loro profili hashtag legati alle criptovalute. La visibilità ottenuta dai messaggi, che in media hanno raggiunto 7.000 condivisioni e 30.000 visualizzazioni, sottolinea la vastità e l’efficacia della campagna. Il linkaggio sistematico ...