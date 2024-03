(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Si è chiusa con risultati eccellenti la 55adiWorldwide. Gli organizzatori infatti segnalano come la fiera abbia registrato 3.012 gli espositori presenti da 69 paesi, il 4% in più rispetto allo scorso anno mentre 248.500sono arrivati nel capoluogo da 150 paesi. In forte aumento la presenza tra

Una piattaforma confermatasi unica per il settore e un volano di sviluppo incomparabile per un’industria che a livello mondiale Si è chiusa con risultati eccellenti la 55a edizione di Cosmoprof ... (sbircialanotizia)

Roma si prepara ad ospitare per la prima volta gli americani Vio-lence - Nel 1993 giuse il terzo lavoro in studio, "Nothing to Gain", che però ebbe scarsissimo Successo, in un periodo tra l'altro poco felice per il thrash metal. Difatti, poco dopo, la band si sciolse. Nel ...ilmessaggero

Morto Fritz Wepper, il celebre assistente de L'ispettore Derrick: l'attore tedesco aveva 82 anni, la malattia - Trasmesso per la prima volta dalla televisione tedesca nell’ottobre del 1974, inaugurando un Successo clamoroso che durò ininterrottamente per ben 24 anni consecutivi e 281 episodi, i primi episodi ...notizie.virgilio

Successo per la 55ma edizione Cosmoprof, 250 mila operatori a Bologna - Risultati positivi anche per quanto riguarda gli operatori dall’Italia, nonostante le difficoltà nel raggiungere Bologna con i mezzi pubblici a causa dello sciopero nazionale nella giornata di ...reggiotv