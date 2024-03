Su Sommer non si esclude una cosa! De Vrij? Come 2 compagni ? Sky

(Di lunedì 25 marzo 2024) Da poche ore sono arrivati i responsi sugli esami strumentali di Yanne Stefan de. L’Inter detta i tempi, ma non si escludono sorprese. TEMPI ? L’Inter fa i conti con gli infortuni che arrivano dalle nazionali. Questa mattina sono usciti gli esiti degli esami strumentali die de. Il portiere svizzero ha subito una distorsione alla caviglia, mentre per l’olandese si tratta di un risentimento muscolare. Tradotto?riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, non è dare una convocazione del numero interista già per la partita contro l’Empoli dopo la sosta. Se riuscirà a recuperare ci sarà, altrimenti pronto Audero. Quanto a de, per lui una decina di giorni di riposogià successo a ...

Inzaghi – anche solo per scelte non attribuibili a lui – si affiderà a Audero per la partita in programma lunedì prossimo a San Siro conto l’Empoli. L’Inter che dovrà fare a meno di Sommer , vede ... (inter-news)

Dendoncker, che flop: il Napoli ha già deciso di non riscattarlo, ecco il motivo - Da qui alla fine, a meno che non ci sia qualche emergenza, Calzona non lo farà mai giocare. Non è per dispetto, sia chiaro: ma è fuori condizione.tuttonapoli

Ismajli, l'intermediario: "col napoli più di una chiacchierata, ma..." - Ardian Ismajli, difensore dell'Empoli, è nell'orbita del Napoli. Lo ha confermato anche Serxhio Mezi, intermediario del centrale dell'Empoli ...sportmediaset.mediaset

Roma: infortunio muscolare per azmoun, ma rimane con la nazionale - Sardar Azmoun ha riportato un infortunio muscolare con l'Iran, tuttavia non farà immediatamente rientro in Italia. Come riportato dal Corriere ...sportmediaset.mediaset