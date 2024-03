Studenti occupano Rettorato la Sapienza

Un gruppo di studenti di Cambiare Rotta ha occupato questa sera il rettorato dell'università la Sapienza di Roma per chiedere lo stop all'accordo di ricerca tra Italia e Israele.Continua a leggere (fanpage)

"Nel giorno precedente il Senato accademico della Sapienza, gli studenti occupano il rettorato : basta complicità con Israele, fuori la rettrice da Med-Or, no alla partecipazione al bando del ... (quotidiano)

Milano, 7 marzo - Un'area dell'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono, è stata occupata oggi dagli Studenti dell'assemblea universitaria Rebelot, in vista ... (ilgiorno)