Strage | 4 sospettati rischiano ergastolo

(Di lunedì 25 marzo 2024) 0.10 Le 4 persone arrestate in Russia, ritenute responsabili dellaal Crocus City Hall di Mosca, che ha causato 137 vittime, tra le quali molti bambini,sono stati messi in custodia cautelare per due mesi da un tribunale della capitale russa. I quattro sono accusati di "terrorismo" el', ha affermato in una nota il tribunale Basmanny di Mosca. La loro custodia cautelare, fissata fino al 22 maggio, potrà essere prorogata in attesa del processo, la cui data non è stata ancora fissata.