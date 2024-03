(Di lunedì 25 marzo 2024) Potrebbero essere seitask force "flessibile" assegnati al distretto di Corte di appello di Brescia - in base al decreto ministeriale del 23 marzo 2022- ailper ladi, a rischio per mancanza di personale. È il sensorisposta di venerdì scorso del ministroGiustizia Carlo Nordio all'allarme lanciato dai deputatiLega Simona Bordonali e Paolo Formentini, che hanno ripreso a loro volta la protesta del presidenteprima sezione penaleCorte d'Assise Roberto Spanò. IlL’organico I testimoni La visita IlPer ...

Strage di Piazza della Loggia, sei magistrati per salvare il processo a carico di Zorzi e Toffaloni - Il ministro Nordio mantiene la promessa: Roma invia una task force in tribunale per colmare i vuoti in organico

Piazza della Loggia, mancano magistrati per il processo: arrivano 6 toghe per salvarlo - Il ministro Nordio risponde alla Lega, che aveva sollevato la protesta: "Esiste una task force flessibile per eventi eccezionali"

